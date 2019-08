Asume nuevo gobernador de Puerto Rico pero persiste la incertidumbre

El abogado Pedro Pierluisi asumió este viernes la gobernación de Puerto Rico prometiendo que ahora "el pueblo puede estar tranquilo", luego que multitudinarias protestas forzaron la renuncia del anterior mandatario Ricardo Roselló.

La Cámara de Representantes aprobó la designación de Pierluisi pero el voto del Senado será la semana próxima y eso deja un halo de incertidumbre.

"Asumo esta responsabilidad con el mayor respeto a nuestro pueblo y nuestro sistema de gobierno", dijo Pierluisi en conferencia de prensa, tras haber juramentado en una ceremonia privada.

Su antecesor, Rosselló, había anunciado su renuncia el 24 de julio en medio de un escándalo por la filtración de un chat con mensajes considerados homófobos, misóginos y ofensivos hacia las víctimas de los huracanes de 2017. Su salida se hizo efectiva la tarde del viernes.

"El pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo de que su gobierno está en buenas manos", dijo Pierluisi.

En medio del escándalo, también había renunciado a su puesto el secretario de Estado, Luis Rivera, a quien le habría tocado asumir la gobernación. La siguiente en la fila era la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, quien dijo sin embargo que no le interesaba el puesto.

Rosselló nombró entonces a último momento a Pierluisi como nuevo secretario de Estado, con la idea de que se convirtiera en gobernador tras su renuncia.

Por esto, la situación en este territorio estadounidense aún tiene algo de incertidumbre. La Cámara de Representantes aprobó el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado, pero el Senado no lo votó aún porque está en receso y decidirá la semana próxima si aprueba o no su designación.

"Si no ratifican mi incumbencia", dijo Pierluisi, "entonces la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, está en posición de asumir el cargo de gobernadora".

"Si el Senado me ratifica, será hasta el final de este cuatrienio", explicó. "Si no me ratifica, pues será hasta el próximo miércoles".

Pierluisi aclaró que se someterá a la decisión del Senado "en aras de que no haya controversias innecesarias, porque no queremos ningún tipo de crisis constitucional".

Las próximas elecciones tendrán lugar en noviembre de 2020, junto a las de Estados Unidos continental.

Durante la tarde, cientos de puertorriqueños estuvieron aguardando noticias frente a la casa de gobierno en la capital, San Juan, ondeando banderas y entre fuertes medidas de seguridad.

"¡El descaro es total!"

Pierluisi fue congresista por Puerto Rico en Washington de 2009 a 2016. Ese año perdió las primarias ante Rosselló y luego se dedicó a la práctica privada.

Ambos pertenecen al Partido Nuevo Progresista (PNP), que aboga por la anexión de esta isla caribeña como estado 51 de Estados Unidos.

El bufete donde trabajaba Pierluisi antes de ser designado por Rosselló, O'Neill & Borges, asiste a la Junta de Supervisión Fiscal, un equipo de auditores designado por el Congreso estadounidense para supervisar el proceso de bancarrota de Puerto Rico.

Antes de sufrir el azote de dos huracanes seguidos (Irma y María), Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal y se había declarado en bancarrota en mayo de 2017, con una deuda de 70.000 millones de dólares.

Por esto, algunos sectores desconfían del nombramiento de Pierluisi como gobernador.

"Para no dejar de robar, Ricardo Rosselló le roba a Puerto Rico el derecho a tener un gobernador que no represente los intereses de la junta. Hoy juramenta la junta. ¡El descaro es total!", expresó en su cuenta de Twitter la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Rosselló renunció la semana pasada, cediendo a la presión de decenas de miles de manifestantes, luego de que se difundiera el chat el 13 de julio y de que seis funcionarios de gobierno fueran acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de los huracanes.

Puerto Rico, de 3,2 millones de habitantes, es un territorio estadounidense en el Caribe y tiene un delegado con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes.