Quiénes son las 100 Mujeres elegidas por la BBC para 2021 (y cuáles están en América Latina)

Estas son nuestras mujeres más inspiradoras e influyentes de 2021 y cómo están marcando la diferencia en el mundo.

Un año más la BBC selecciona a 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo.

En esta ocasión la lista de 100 Mujeres destaca a quienes están "reiniciando" el mundo: mujeres que juegan un papel para reinventar nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro mundo.

Entre ellas se encuentran Malala Yousafzai, la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz; la primera ministra de Samoa Fiam? Naomi Mata'afa; la profesora Heidi J Larson, quien dirige el Vaccine Confidence Project; y la aclamada escritora Chimamanda Ngozi Adichie.

Y también hay espacio para latinoamericanas: la costarricense Mónica Araya, las argentinas Carolina García y Alba Rueda, la chilena Elisa Loncón Antileo, la mexicana Marcelina Bautista y la brasileña Natalia Pasternak Taschner.

Este año, además, se dedica la mitad de la lista a mujeres de Afganistán, algunas de las cuales aparecen con seudónimos y sin fotografías por su propia seguridad.

La vuelta al poder del Talibán en agosto de 2021 ha cambiado la vida de millones de afganas: se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer y, en muchos casos, se les ordenó que no regresaran al trabajo.

Y la lista de 100 Mujeres de este año reconoce el alcance de su valentía y sus logros al empezar una nueva vida.

¿Cómo se escogieron las 100 mujeres

El equipo de 100 Mujeres de la BBC elaboró una lista basada en los nombres recopilados por ellas y sugeridos por la red de equipos de idiomas del Servicio Mundial de la BBC.

Buscábamos candidatas que hubieran acaparado titulares o generado artículos relevantes durante los últimos 12 meses, así como aquellas que tuvieran historias inspiradoras que contar, que hubieran logrado algo significativo o influyeran en sus sociedades de forma que no necesariamente fueran noticia.

Después,la lista de nombres fue evaluada en función del tema de este año: mujeres que están "reiniciando", desempeñando un papel para reinventar nuestro mundo después de que la pandemia global nos haya obligado a muchos de nosotros a reevaluar la forma en la que vivimos.

También se midió la representación regional y la debida imparcialidad antes de que se eligieran los nombres definitivos.

Este año, 100 Mujeres tomó la decisión sin precedentes de dedicar la mitad de la lista a mujeres de un país: Afganistán.

Con ello, queríamos resaltar cuántas de estas mujeres se han visto obligadas a desaparecer de ámbitos de la vida pública, así como compartir las voces de quienes están siendo cada vez más silenciadas o que forman parte de una nueva diáspora afgana.

El 3 de diciembre los talibanes emitieron un decreto en nombre de su líder supremo que ordenaba a los ministerios "tomar medidas serias" sobre los derechos de la mujer.

El decreto establece las normas que rigen el matrimonio y la propiedad de las mujeres, y establece que las mujeres no deben ser obligadas a contraer matrimonio y no deben ser consideradas "intelectuales".

Pero esta declaración ha sido criticada porque no menciona la educación secundaria de las niñas y los derechos restringidos de las mujeres en el empleo.

Algunas de las mujeres afganas en la lista permanecen anónimas para protegerlas a ellas y a sus familias, con su consentimiento y siguiendo las pautas de seguridad y la política editorial de la BBC.

