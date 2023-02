Biden se refiere a China y a Ucrania en discurso conciliador ante el Congreso

El presidente de Estados Unidos pronunció su discurso del estado de la Unión, el segundo desde que es gobernante, en el que habló sobre varios temas y advirtió a China que defenderá su soberanía.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció este martes (07.02.2023) su discurso sobre el estado de la Unión , en el que abordó varios temas locales como las reformas a la Policía, entre otros, además se refirió a la tensión con China y la guerra en Ucrania.

El mandatario asumió ante el Poder Legislativo una actitud conciliadora e hizo un llamamiento al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense, ya que, advirtió, "el conflicto no lleva a ninguna parte".

"Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte", apuntó el mandatario en su discurso sobre el estado de la Unión a los representantes de las dos cámaras, a los que les dio un mensaje claro: "si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este y encontrar consenso".

El gobernante solicitó al Congreso estadounidense cuadriplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas para incentivar a largo plazo las inversiones.

"Seguirán teniendo beneficios considerables. Acabemos el trabajo y cerremos las vías que permiten a los muy ricos evitar pagar sus tasas", señaló añadiendo que nadie que gane "menos de 400.000 dólares al año" verá aumentados sus impuestos "ni un solo penique".

A su juicio, las grandes corporaciones no se están beneficiando solo del código impositivo, sino también del consumidor estadounidense.

Por otro lado, Biden calificó de "amenaza existencial" la crisis climática y dijo que, aunque la economía aún dependerá del petróleo y el gas en el futuro inmediato, estaba "orgulloso" de que Estados Unidos afronte el desafío.

"A la crisis climática no le importa si estás en un estado rojo (republicanos) o azul (demócratas). Es una amenaza existencial. Tenemos la obligación de enfrentarla, no por nosotros mismos sino por nuestros hijos y nietos", dijo.

Advirtió que vetará los intentos de revocar su ley de reducción de la inflación, sobre todo si buscan impedir la reducción de los precios de los medicamentos.

"Algunos miembros (del Congreso) están amenazando con retirar la ley de reducción de la inflación. No se equivoquen, si intentan hacer algo para aumentar el coste de los medicamentos, lo vetaré", sentenció.

El gobernante pidió al Congreso que legisle para elaborar una reforma que prevenga el abuso policial y otra para prohibir el uso de las armas de asalto.

"Tenemos la obligación de asegurarnos de que toda nuestra gente esté segura y la seguridad pública depende de la confianza pública, pero con demasiada frecuencia se viola esa confianza", apuntó el mandatario en su discurso, al que asistieron víctimas de los sucesos violentos más mediáticos de los últimos meses.

Anunció que el acero, cemento y otros materiales que se usen para construir edificios del Gobierno federal deberán ser fabricados en Estados Unidos, en un mensaje de tinte proteccionista.

"Esta noche, anuncio nuevos estándares para pedir que todos los materiales de construcción usados para infraestructuras federales estén hechos en Estados Unidos", dijo Biden.

Abordó tambien el "gran esfuerzo" para frenar en la frontera con México la producción, venta y tráfico de fentanilo, con más máquinas de detección de la carga.

DW Lee También > Presidenta de Perú insiste al Congreso en adelantar elecciones

China y Ucrania

"Lancemos un gran esfuerzo para detener la producción, la venta y el tráfico de fentanilo, con más máquinas de detección de drogas para inspeccionar la carga y detener las pastillas y el polvo en la frontera", dijo en su discurso sobre el estado de la Unión.

Respecto al tema migratorio, Biden solicitó al Congreso que, si no aprueba su reforma migratoria, al menos facilite una vía a la ciudadanía a los llamados "soñadores", los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños.

"Los problemas de Estados Unidos en la frontera no se solucionarán hasta que el Congreso actúe", dijo ante las dos cámaras parlamentarias en su discurso sobre el Estado de la Unión, el segundo desde que asumió la presidencia en enero de 2021.

En su discurso también advirtió que si China amenaza a la soberanía de su país actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio de EE.UU la semana pasada.

"Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos", dijo en su discurso del estado de la Unión.

El tema de la guerra en Ucrania, el presidente estadounidense dijo que ese conflicto evoca las imágenes de "muerte" y "destrucción" que Europa sufrió en la Segunda Guerra Mundial.

Joe Biden recordó cómo hace un año dio su discurso anual ante el Congreso solo unos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzara su "brutal guerra" contra Ucrania, de la que se cumplirá un año el 24 de febrero.

En ese sentido, prometió que Estados Unidos apoyará Ucrania "el tiempo que sea necesario" para luchar contra la invasión rusa.

"Vamos a estar con ustedes, el tiempo que sea necesario. Nuestra nación trabaja por más libertad, más dignidad, más paz, no solo en Europa, sino en todas partes", dijo Biden, dirigiéndose a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, quien asistió a su discurso sobre el Estado de la Unión.