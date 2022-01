"No lo haré": Bolsonaro dice que no asistirá a la toma de posesión de Boric

"¿Quién asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile? No lo haré", comentó el Presidente brasileño en una entrevista radial quien evitó entrar en detalles argumentando que "no quiero crear problemas en las relaciones exteriores".

El Presidente brasileño Jair Bolsonaro, dijo este miércoles que no asistirá al cambio de mando el 11 de marzo, donde asumirá Gabriel Boric como nuevo Presidente de Chile.

"No voy a entrar en detalles porque no quiero crear problemas en las relaciones exteriores, pero ¿quién asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile? No lo haré", dijo el ultraderechista Bolsonaro durante una entrevista radial.

Cabe recordar que Bolsonaro fue el último presidente en la región en saludar al mandatario electo en nuestro país tras su triunfo en la segunda vuelta sobre José Antonio Kast. Lo hizo cuatro días después.

En esa instancia, el mandatario brasileño dijo que "prácticamente la mitad de la población se abstuvo y con la otra mitad que fue a votar dio el 55% por el tal Boric y un 45% por Kast".

Ante esto Boric comentó que “no voy a tener declaraciones destempladas, creo que en políticas de Estado y relaciones exteriores hay que ser un poco más cuidadosos. Claramente somos muy distintos”.