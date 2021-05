"Duele mucho": Adolescente escribe carta clamando ayuda por maltratos de su padre por ser homosexual

"¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Yo lo siento", escribió en la misiva que le envió a sus vecinos, para denunciar las agresiones por su orientación sexual.

La carta de un adolescente de 14 años ha conmovido las redes sociales en Brasil luego que en ella relatara los maltratos y agresiones que ha sufrido por ser homosexual.

El hecho se registró en Jataí, en Goiás, donde el adolescente le escribió una misiva a sus vecinos para pedirles ayuda y así evitar que su propio padre lo siguiera agrediendo por su orientación sexual.

"¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Yo lo siento. Duele mucho. Ayúdenme, por favor. No lo puedo soportar. Estoy en la mayor desesperación de mi vida", manifestó.

Tras conocerse el hecho, los vecinos denunciaron al padre ante la policía y, según consigna G1, fue detenido, aunque negó que las agresiones fueran por la orientación sexual del joven.

"Dice que no le importa, que lo aceptó y que ya conversó con el adolescente, pero que lo pilló viendo pornografía en su celular y no controló su enfado", dijo la policía local.

Sin embargo, un audio revelado por los vecinos alertó otra cosa, pues se escuchan los gritos, golpes y amenazas del sujeto en contra de su hijo.

"Estoy cansado de decírtelo, ¿no te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias te mataré", le dijo en uno de los registros capturados por los vecinos.

Tras unos días, el sujeto fue puesto en libertad; eso mientras que el joven dejó su casa, se mantiene viviendo con una tía y recibirá tratamiento psicológico.