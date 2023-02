Caso Narumi: Testigo de Nicolás Zepeda asegura que la joven está viva

El joven chileno fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato de su ex pareja y este 21 de febrero se fijó la audiencia de apelación a la sentencia solicitada por la defensa.

Said Neremi, testigo clave del chileno Nicolás Zepeda, aseguró que la joven Narumi Kurosaki está viva y la vio días después de su desaparición en un restaurante junto un militar en Francia.

El testimonio del hombre es clave para la defensa de Zepeda, en el marco de la audiencia de apelación a la sentencia que solicitó el abogado del chileno.

Fue en abril del año pasado cuando el chileno fue declarado culpable por el asesinato de la estudiante y condenado a 28 años de cárcel. Kurosaki desapareció en diciembre de 2016 en la ciudad de Besanzón y, según la investigación, Zepeda fue la última persona que la vio con vida.

En conversación con 24 Horas, el denominado testigo clave aseguró que vio a la joven seis días después de su desaparición. "Sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi. Ella está viva", indicó.

"Llamé a la policía y les dije, 'escuchen, la mujer que está ahí no está muerta', 'cómo que no', me preguntan y les digo que hablé con ella el domingo 11 de diciembre", agregó el hombre.

Neremi asegura que vio a la joven junto a un militar en un restaurante. "Vi a un militar acompañado de una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. La joven decía 'no me puedo quedar aquí, tengo miedo. Él va a volver, me tengo que ir'. Puse atención y escuché que el militar dijo: 'no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar'".

Agencia Uno (referencial) Lee También > Sujetos roban armas y munición de guerra de la Armada en Cochamó

El testigo además aseguró que, una vez que el militar se levantó de la mesa "le preguntó a la joven su nombre y me dice, 'me llamo Narumi'. Entonces le hago una broma y le digo 'eres hermana de Naruto'. Entonces le digo 'si estás en problemas, dime y te puedo ayudar'. Ella me dice que no, que muchas gracias pero se tenía que ir".

Según el relato de Neremi, dos días después vio un artículo en la prensa sobre la desaparición de la estudiante y asegura que llamó reiteradamente a la policía. Según su propio relato, la policía descartó su testimonio al determinar que la joven que vio era de origen taiwanés y que incluso habría declarado.