Caso Narumi: Chileno Nicolás Zepeda es condenado a 28 años de cárcel en Francia

Narumi Kurosaki fue vista por última vez en diciembre de 2016 en la ciudad de Besanzón y Zepeda fue la última persona que la vio con vida tras viajar desde Chile para visitarla.

Tras diez días de juicio, este martes se conoció el veredicto contra el chileno Nicolás Zepeda por la desaparición y presumible muerte de su ex novia Narumi Kurosaki en Francia.

Finalmente, el jurado determinó que Zepeda es culpable por el asesinato de la joven y fue condenado a 28 años de cárcel . La defensa de Zepeda tiene diez días para presentar una apelación.

La estudiante desaparició en diciembre de 2016 en la ciudad de Besanzón y Zepeda fue la última persona que la vio con vida tras viajar de Chile para reunirse con ella.

AFP Lee También > El perfil psicológico de Nicolás Zepeda, según los peritos en juicio por crimen de Narumi Kurosaki

Antes que el jurado saliera de la sala para tomar su decisión, Zepeda habló por primera vez en francés diciendo: "Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi".

Nicolás Zepeda y Narumi Kurosaki se conocieron en Japón en 2014 y meses después iniciaron una relación marcada por "las rupturas y las reconciliaciones", según contó la madre de la víctima, Taeko Kurosaki, durante el juicio.

Indemnización a la familia y ex novio

El veredicto del jurado se conoció tras cuatro horas de deliberación, donde los miembros determinaron que hubo premeditación por parte del chileno para cometer el crimen.

Según detalla Franceinfo, el tribunal acogió la solicitud de la familia de la joven y les concedió una indemnización de 50 mil euros por cada padre (más de 44 millones de pesos chilenos) y 40 mil euros a cada una de sus dos hermanas (35 millones de pesos) por el concepto de "inmenso daño moral sufrido".

Por otro lado, el ex novio de la joven, Arthur del Piccolo, recibirá la suma de 5.000 euros (4 millones de pesos) por daño moral que serán donados a una asociación benéfica.