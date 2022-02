Chileno en Ucrania desmiente al Presidente Piñera: afirma que aún no están en Polonia

El mandatario aseguró que cinco familias chilenas ya habían logrado salir del país en conflicto, pero el chileno residente en Europa dijo que siguen en zona de peligro.

Un chileno residente en Ucrania y que busca salir del país hacia Polonia, donde tendrá ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile desmintió lo dicho por el Presidente, Sebastián Piñera, este viernes, quien aseguró que algunas familias de connacionales ya habían logrado salir del país que fue invadido por Rusia.

En conversación con Radio Biobío, el chileno Carlos Mena detalló que aún están intentando salir de Ucrania y que siguen en zona de riesgo, porque son muchas las personas que están intentando cruzar a los países vecinos.

“Lo que me gustaría decir es que aún estamos en el lado ucraniano, no es correcto. Aún estamos en Ucrania (…) Ya he mandado pruebas, hay un cuello de botella en la frontera que ha durado todo el día, aún no estamos en Polonia y hay incertidumbre de cuándo será así”, explicó el chileno en la emisora.

Mena reiteró que existe “un nivel de riesgo”, pese a que algunas horas antes el Presidente Piñera celebró, en un punto de prensa, que cinco familias chilenas estaban a salvo del conflicto tras cruzar a Polonia desde Ucrania.

"Quiero decir con mucha alegría que hoy comenzaron a cruzar las primeras familias chilenas. Cinco familias ya han cruzado desde Ucrania hacia Polonia asistidos por nuestros cónsules y nuestra embajada en Polonia. Las familias que ya han cruzado son las de Gonzalo Sáez, Enrique Loyola, Rodrigo Bravo, Luis Espinoza y Carlos Mena que ya están a salvo en Polonia", aseguró Piñera.

Desde Cancillería han dicho que están gestionando la salida de cerca de 50 chilenos de territorio ucraniano, con sus respectivas familias.

“Tomamos contacto con la inmensa mayoría de ellos y hemos pedido a los cónsules que vayan a la frontera de Ucrania para ayudarlos a evitar los riesgos y poder buscar su seguridad en Polonia", dijo el jefe de Estado.