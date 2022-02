Clavan un clavo en la cabeza de una paquistaní embarazada para que tenga un varón

Una mujer embarazada se presentó en un hospital pakistaní con un clavo clavado en la cabeza por un curandero que le había garantizado que así daría a luz a un niño, informaron el miércoles fuentes médicas.

Esta mujer llegó a un hospital de Peshawar, en el noroeste de Pakistán , después de haber intentado quitar ella misma el clavo, dijo a la AFP el doctor Haider Khan, que la trató.

"Estaba totalmente consciente, pero sufría mucho", explicó.

Una radiografía mostró que el clavo había sido clavado cinco centímetros en el cráneo , sin llegar al cerebro.

On the instructions of a ‘fake Aamil’, a pregnant woman hammered a nail into her head to give birth to a son in #Peshawar. She was injured and rushed to the hospital, and underwent surgery to remove the nail from her skull.#TheCurrent #FakeAamil https://t.co/ytJT5PqYnq