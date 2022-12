Constitucionalista y disolución del Congreso en Perú: "Es en todos sus términos, un golpe de Estado"

El abogado Andy Carrión analizó la decisión del Presidente de Perú, Pedro Castillo, quien disolvió el Congreso y otras instituciones públicas de manera temporal.

Como un "golpe de Estado" ha calificado la oposición y la prensa peruana la decisión del Presidente de Perú, Pedro Castillo, de disolver el Congreso de la República temporalmente, y otras instituciones públicas.

En conversación con T13 Tarde, el abogado constitucionalista peruano Andy Carrión explicó que la decisión de “reorganizar” casi todas las instituciones públicas, incluido el Ministerio Público que perseguía a Castillo y lo acusaba de ser parte de una “organización criminal”, viola al artículo 134 de la Constitución Política de Perú.

“Lo que ha sucedido hoy es, en todos sus términos, un golpe de Estado. La Constitución Política de Perú no regula este tipo de disoluciones del Congreso. El artículo 134 de nuestra Constitución recoge que solo el Presidente está facultado para disolver el Congreso si es que se censura por dos veces a dos consejos de ministros… este no es el caso, no ha habido este supuesto”, expresó Carrión.

“El Presidente de la República al haber disuelto el Congreso podría estar incurso dentro del marco de la acusación constitucional. Si hacemos un parangón, podríamos hacerlo incluso con el expresidente Alberto Fujimori, que también el año 1992 disolvió el Congreso y todas las instituciones públicas (…) si hay que calificarlo en una sola frase, es un golpe de Estado en Perú en 2022” , enfatizó.

El Congreso de Perú iba a votar la tarde de este miércoles la tercera propuesta de vacancia del cargo de Presidente de la República, ya que a Castillo se le acusaba de “incapacidad moral” para seguir al mando del país.

“Estaba programada la sesión del Congreso para hoy a las 15.30 y, yo creo que ante una proyección negativa de los votos que podría alcanzar la destitución del Presidente, es que el Presidente Castillo se adelantó a dar un golpe de Estado, antes de que el Congreso de la República tome esta decisión”, detalló el abogado constitucionalista.

“Aquí estamos asistiendo a muchos delitos en realidad, por el hecho de subvertir el orden constitucional, uno de ellos es el delito de perturbación de la tranquilidad pública, otro también el de disturbios y también el de sedición y rebelión”, añadió.