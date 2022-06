Coronavirus: Estudio apunta que subvariantes de Ómicron estarían evadiendo anticuerpos de vacunas

"Estas nuevas subvariantes de Ómicron probablemente podrán provocar aumentos repentinos de infecciones en poblaciones con altos niveles de inmunidad a la vacuna", advirtió el doctor Dan Barouch, vinculado a la investigación.

La investigación, llevado a cabo por científicos del Centro Médico Beth Israel Beaconess de la Facultad de Medicina de Harvard, fue publicada este miércoles en The New England Journal of Medicine, donde se expusieron algunas conclusiones respecto a las subvariantes BA.4 y BA.5 de la variante Ómicron.

En esa línea, se indicó que estas subvariantes parecen evadir la respuesta de los anticuerpos, tanto en pacientes que se infectaron previamente por COVID-19 o como aquellos que se han vacunado e incluso han tenido dosis de refuerzo.

En el trabajo se halló que los niveles de anticuerpos neutralizantes, generados por una infección previa o las vacunas, fueron varias veces menores contra estas subvariantes en comparación al coronavirus original.

Al respecto, el doctor Dan Barouch, autor del artículo y director del Centro de Investigación de Virología y Vacunas del organismo, señaló a CNN que "observamos reducciones de tres veces en los títulos de anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacunación y la infección contra BA.4 y BA.5 en comparación a BA.1 y BA.2, que ya son sustancialmente más bajos que las variantes originales del COVID-19".

"Nuestros datos sugieren que estas nuevas subvariantes de Ómicron probablemente podrán provocar aumentos repentinos de infecciones en poblaciones con altos niveles de inmunidad a la vacuna, así como inmunidad natural a BA.1 y BA.2 (...) Sin embargo, es probable que la inmunidad de la vacuna aún brinde una protección sustancial contra enfermedades graves con BA.4 y BA.5", agregó.

Sobre lo mismo, el doctor Barouch apuntó que "nuestros datos sugieren que el COVID-19 todavía tiene la capacidad de mutar aún más , lo que resulta en una mayor transmisibilidad y un mayor escape de anticuerpos (...) a medida que se levanten las restricciones pandémicas, es importante que permanezcamos atentos y sigan estudiando nuevas variantes y subvariantes a medida que surjan".