Cristina Fernández vuelve a criticar a Macri: "Hoy con la comida estamos igual que Venezuela"

Este sábado, la candidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández, volvió a criticar al Presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Según informa Clarín, en medio de la presentación de su libro "Sinceramente", Fernández aseguró que con el manejo del gobierno de Macri, "están igual que Venezuela" en relación a los problemas que tiene la gente para alimentarse.

“No lo digo yo, lo dice la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que en 2014 había sacado aquel informe que Argentina había llegado entre los países de hambre cero. Ahora nos marca a Guatemala, Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", disparó la ex Presidenta argentina.

"Somos un país y son políticas nacionales y terminan impactando y eso es maltrato. Que la gente no pueda comer en Argentina es maltrato. No estamos en África o un país en el desierto. Si producimos alimentos para 400 millones de personas no podemos tener gente con problemas de hambre", criticó la candidata a la vicepresidencia.

Las declaraciones de Cristina Fernández surgen a dos semanas de que Argentina celebre sus elecciones primarias (PASO), en donde la ex mandataria asegura tener "mucha esperanza" de que su coalición "Frente de Todos", gane los comicios.

"Sinceramente no creo que las sociedades se suiciden. No puedo pensar que la gente pueda siquiera imaginar cuatro años más con estas políticas", sentenció.