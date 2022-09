"Cuídenlo, soy de la calle y no tengo nada”: Hallan a un bebé abandonado en una bolsa en Argentina

Junto con la guagua, encontraron una carta en que una persona decía que "no quiero que él pase hambre como yo".

Un bebé recién nacido fue encontrado en el interior de una bolsa de tela que estaba debajo de un auto en Argentina.

El hallazgo ocurrió en la mañana del pasado sábado por Anto Sambran, una joven madre que iba a comprar a la feria cuando una mujer le comentó que escuchaba llorar a una guagua, pero no había nadie alrededor.

Al acercarse, se encontraron con que el llanto provenía de una bolsa de tela que estaba bajo un auto estacionado frente a una iglesia en Lomas de Zamora.

“Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar... le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”, relató a TN.

Lee También > La verdadera historia de Pinocho, el cuento clásico italiano que popularizó Disney

En la espera por los uniformados, los feriantes juntaron ropa y mantas para el bebé. En el interior de la bolsa también había una carta, en que la persona que lo dejó ahí escribió: “Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino”.

“Por favor, cuidenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él . No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am”, agregó, repitiendo su solicitud de que Jesús fuera cuidado.

El menor fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Gandulfo, en donde los médicos determinaron que Jesús no tenía dos días de vida, sino que tenía alrededor de diez días porque ya no tenía el cordón umbilical.

“ No caigo, no puedo llorar . En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo único que se me vino a la cabeza fue darle la teta”, contó Sambran.

La Policía de Argentina se encuentra realizando las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo, mientras que el pequeño Jesús continúa internado en neonatología de un hospital.