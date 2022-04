Novio de Narumi declara contra Nicolás Zepeda: "Parecía que la estaba privando de su libertad"

Arthur Del Piccolo entregó su testimonio en el marco del juicio contra el chileno, a quien catalogó de "manipulador". Además, emplazó a Zepeda: "¿Donde está Narumi? Necesitamos sus respuestas para llorar".

Este miércoles, Arthur Del Piccolo, novio de Narumi Kirosaki, entregó su testimonio en el marco del juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de la joven japonesa, en diciembre de 2016.

Durante la mañana de este 6 de abril se inició la sexta jornada de juicio en contra del chileno, ocasión en la que toda la atención se posó sobre las declaraciones que se comprometieron a dar cercanos a la víctima. Entre ellos, su entonces novio.

"Comenzamos nuestra relación en septiembre de 2016. Fue una hermosa historia de amor. Hicimos muchas actividades juntos. Incluso hicimos un viaje juntos a Bruselas. Teníamos planes. En diciembre, planeaba presentársela a mi familia, para Navidad", contó Del Piccolo, según recogió France3.

Además, señaló que al saber de la desaparición de la joven, "pasé por varias fases de estado emocional. Primero experimenté una ruptura, así que un montón de emociones. Ira, tristeza, incomprensión. Pero, en general, en esta semana del 5 de diciembre, la tristeza realmente se apoderó de mi".

Taeko Akiyama, en la derecha de la fotografía | AFP

"Hoy vengo ante ustedes por dos razones. Estoy aquí para declarar en memoria de Narumi junto a los padres y para obtener la justicia. Estoy contactando a Nicolás Zepeda, para obtener una respuesta a lo sucedido la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016", añadió.

Al ser consultado respecto al contacto que hizo la víctima -por problemas con Zepeda y en particular por el hackeo de sus redes sociales-, Del Piccolo manifestó que "ella había estallado en lágrimas en la lavandería. Parecía que esta persona, de alguna manera, la estaba privando de su libertad".

"¿Por qué dijo que el acusado (Zepeda) es muy, muy inteligente?", consultó el presidente de la corte, Matthieu Husson.

"Po lo que entiendo, esta persona parece realmente... cómo decirlo... Esta persona planeó las cosas con mucha anticipación y fácilmente logró que los demás entendieran su opinión. Un cierto sentido de manipulación , para hacer que los demás entendieran que 'él tiene razón'. Un sentido de retórica bastante alto".

"(Narumi) me dijo que él parecía loco, porque no estaba de acuerdo con la ruptura y que incluso había menciondo la posibilidad de venir a Francia para intentar recuperarla . Que un estudiante de Chile vendría a Francia a recuperar a su ex, era inimaginable para mí", añadió Del Piccolo.

Más tarde, se le consultó cómo se enteró del fallecimiento de Narumi. "Fue cuando la Policía Judicial vino directo a mi trabajo a decirme que la habían matado y que el sospechoso era Nicolás Zepeda. Estaba llorando, obviamente. Me di cuenta que ya no había esperanza. Fue más doloroso aún, porque lo sospechaba en mi corazón ", contestó.

"¿Por qué, cómo, en qué circunstancias? Y sobre todo, una pregunta muy importante... ¿Donde está Narumi? Necesitamos sus respuestas para llorar", agregó el joven, emplazando a Nicolás Zepeda.