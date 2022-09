Dueño de Patagonia regala empresa para que sus ganancias se usen para combatir el cambio climático

"Esperemos que esto influya en una nueva forma de capitalismo que no termine con unos pocos ricos y un montón de pobres", dijo el multimillonario Yvon Chouinard.

El escalador y empresario estadounidense, Yvon Chouinard, regaló la empresa de ropa de actividades al aire libre Patagonia.

La firma, valorada en alrededor de $3 mil millones de dólares , fue entregada a un conjunto especialmente diseñado de fideicomisos y organizaciones sin fines de lucro, los cuales fueron creados para preservar la independencia de la firma y garantizar que sus ganancias se utilicen para combatir el cambio climático y proteger tierras no urbanizadas en todo el mundo.

En entrevista con The New York Times, Chouinard afirmó que "esperemos que esto influya en una nueva forma de capitalismo que no termine con unos pocos ricos y un montón de pobres".

"Vamos a regalar la cantidad máxima de dinero a las personas que están trabajando activamente para salvar este planeta ", complementó el empresario de 83 aos.

El fideicomiso será supervisado por miembros de la familia y sus asesores más cercanos y tiene como objetivo garantizar que Patagonia cumpla con su compromiso de ser una empresa socialmente responsable y regalar sus ganancias.

Con la decisión, la familia deberá pagar alrededor de $17,5 millones de dólares en impuestos sobre la donación. Un 2% de las acciones totales fueron transferidas a Patagonia Purpose Trust y el otro 98% a la organización sin fines de lucro Holdfast Collective, que podrá hacer contribuciones políticas ilimitadas.

En esa línea, el empresario afirmó que gran parte de las ganancias se enfocarán en las soluciones climáticas basadas en la naturaleza y la preservación de tierras salvajes, aunque como también se aprovechará de financiar a activistas de base , también se podrá donar a campañas políticas y discutir los aportes a sectores específicos.

"Siento un gran alivio por haber puesto mi vida en orden", dijo Chouinard, apuntando que "para nosotros, esta era la solución ideal".