EE.UU: pelea entre conductores termina con uno usando una katana y el otro una escopeta

El incidente se gatilló con un accidente vehícular y fue grabado por testigos en otro automóvil.

Un accidente de tránsito en Portland, Estados Unidos, generó sorpresa por la reacción que tuvieron los conductores involucrados, donde uno armado con una katana se enfrenta a otro, quien a su vez saca un rifle en medio de una carretera.

En unas imágenes tomadas por otro automovilista, se ve a uno de los hombres, con una katana en sus manos, se acerca a un automóvil y comienza a amenazar al conductor, que sale a dialogar con el oponente.

Luego del altercado verbal, el sujeto del segundo auto abrió el maletero y sacó una escopeta, provocando que las personas que grababan la escena escaparan del lugar para protegerse.

No se sabe en qué terminó la pelea, pero parece que no llegó a convertirse en una acción delictiva, ya que el Departamento de la Policía de la ciudad no tiene constancia de ningún accidente de este tipo, según informó Fox News.