El papa reconoce que el trato a los pueblos indígenas en Canadá fue un "genocidio"

En un acto multitudinario y conmovedor el papa pidió disculpas a los pueblos originarios: Primeras Naciones, Metis e Inuit.

El papa Francisco reconoció que el trato a los indígenas en Canadá equivalía a un "genocidio", al término de un viaje de seis días en el que se disculpó con los pueblos autóctonos por los abusos cometidos en los internados católicos.

"No pronuncié la palabra (en Canadá) porque no me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio", declaró el papa a los periodistas a bordo del avión que lo conducía a Roma.

Desde su llegada el pasado lunes a Canadá el pontífice argentino pidió disculpas por el "mal" causado a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante décadas en las instituciones católicas.

"Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, cambiar la mentalidad, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio", reiteró.

A lo largo de su visita, el papa pidió "perdón" en varias ocasiones por el papel desempeñado por "muchos cristianos" en ese sistema instaurado por los gobiernos de la época pero gestionado principalmente por la Iglesia católica.

Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió forzadamente a unos 150.000 niños indígenas a internados a cargo de la Iglesia católica. Muchos sufrieron allí abusos físicos y sexuales y se cree que miles murieron por desnutrición, enfermedades, maltrato o negligencia.