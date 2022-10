Estados Unidos: Joe Biden perdona a todos los convictos por posesión de marihuana

El presidente de Estados Unidos , Joe Biden, anunció este jueves el perdón de todos los condenados por posesión de marihuana y cumplió una demanda de sus partidarios a un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

"Estoy anunciando un perdón de todos los delitos federales anteriores por simple posesión de marihuana", dijo Biden en un comunicado.

As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.



Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out.