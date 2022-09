“Estados Unidos no busca una Guerra Fría” con China, dice Biden ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ante la ONU que no busca una "Guerra Fría" con China y reiteró que su país no apoyará ningún cambio unilateral del statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín.

"No buscamos el conflicto, no buscamos una Guerra Fría. No queremos que ninguna nación tenga que elegir entre Estados Unidos y otro aliado. Pero, Estados Unidos promoverá un Indopacífico libre, abierto, seguro y un mundo próspero", afirmó Biden ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario reiteró el respeto de su Gobierno al principio de "una sola China" que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país, de forma que el único Ejecutivo chino al que debe reconocer EE.UU. es el que tiene sede en Pekín, lo que lo aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán.

AFP - Presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski

Washington pide reforma del Consejo de Seguridad

En el mismo marco, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea reclamar una reforma urgente del Consejo de Seguridaddurante la Asamblea General de la ONU, dijo el martes un alto funcionario de la Casa Blanca.

Con funcionarios estadounidense frustrados por el veto de Moscú a pronunciamientos sobre la invasión de Ucrania, Biden podría exigir en privado al secretario general de la ONU reformas urgentes al Consejo de Seguridad y otros funcionarios o podría hacerlo en público, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Espero que el presidente hable profundamente de la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU mientras esté en Nueva York", dijo Sullivan a periodistas. La reforma del Consejo es un tema recurrente en casi toda crisis internacional cuando uno de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) ejerce su derecho a veto para impedir resoluciones propuestas por otros.

Pero la forma en que Moscú aplicó su poder de veto desde que invadió Ucrania llevó a Washington a revivir el tema y alentar la ampliación del organismo que actualmente tiene 15 miembros, incluidos los cinco permanentes.