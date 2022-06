Estados Unidos ofrecerá vacunas contra la viruela del mono

De acuerdo con el último registro de los CDC, los estados que registran más casos de viruela del mono son California, Nueva York, Illinois y Florida.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos extenderán la cobertura de vacunación contra la viruela del mono a la población que sospeche haber tenido contacto con una persona infectada, según trascendió este martes (28.06.2022).

Para ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron este martes que en las próximas semanas se entregarán 240.000 dosis de la vacuna Jynneos, específica contra la viruela del mono, a los diferentes estados del país.

Su objetivo es disponer 1,6 millones de vacunas antes de que acabe el 2022 para frenar una transmisión que, de momento, registra más de 300 personas infectadas en Estados Unidos. "La vacunación después de la exposición tiene como objetivo reducir el riesgo de infectarse y luego enfermarse. Debe ocurrir en las dos semanas posteriores a una posible exposición, y cuanto antes pueda uno vacunarse después de la exposición, mejor", explicó en una llamada la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

Las vacunas se ofrecerán de manera prioritaria a todos los grupos de riesgo, que incluyen a quienes han tenido contacto físico cercano con una persona infectada, que han tenido una pareja sexual infectada o que han tenido relaciones sexuales en un local donde se ha identificado un brote de viruela del mono.

El plan llega semanas después de que varios estados, como Nueva York, pidieran a la Casa Blanca ampliar los planes de prevención tras observar un repunte de casos y quedarse sin vacunas en pocos días.

Además de ofrecer el suero de Jynneos, la Administración de Joe Biden también aumentará las reservas de la vacuna tradicional contra la viruela, conocida como ACAM 2000, que sirve para este nuevo tipo de infección, aunque no se recomienda para pacientes inmunodeprimidos por sus fuertes efectos secundarios.

De acuerdo con el último registro de los CDC, los estados que reportan más casos de viruela del mono son California, Nueva York, Illinois y Florida. "Recomendamos que las vacunas se administren tanto a la gente que ha sido contactada por la sanidad pública como a aquellos que han estado expuestos recientemente al virus", insistió Walensky.

Las autoridades sanitarias de EE. UU. llevan tiempo advirtiendo que las infecciones de viruela del mono aumentarán en el país durante las próximas semanas. Por eso, han insistido que todas las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad -un sarpullido con pústulas redondas que, en los casos detectados hasta la fecha, se desarrolla principalmente en la zona de los genitales- acudan cuanto antes a un centro médico.

ama (efe, cnbc, the New York times, the Washington post)