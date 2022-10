Estrella de reality surcoreano murió en fatal estampida en Seúl

Lee Ji Han de 24 años es una de las víctimas que dejó la avalancha humana ocurrida en Itaewon, un barrio conocido por su vida nocturna y celebraciones de Halloween.

A lo menos 154 personas murieron este sábado en una estampida ocurrida en una celebración de Halloween en Seúl, Corea del Sur.

La tragedia se dio en el barrio de Itaewon, donde centenas de personas fueron aplastadas por una avalancha humanas cuyas causas aún se investigan. Incluso, por lo menos unas 50 personas debieron ser reanimadas en plena calle en un momento .

Una de las víctimas fatales ya identificadas corresponde a Lee Ji Han de 24 años y quien era conocido en el país por ser parte del reality show de supervivencia “Produce 101 Season 2”.

La noticia fue confirmada por otros integrantes del programa de televisión y por la agencia con la que trabaja Lee Ji Han, 935 Entertainment.

"Produce 101 Season 2" Contestant Lee Ji Han Passed Away During The Itaewon Tragedy. RIP🙏🏻 pic.twitter.com/mKgJq1HuR8 October 30, 2022

"Es cierto que Lee Ji Han murió durante el accidente de Itaewon el 29 de octubre. Esperábamos que no fuera cierto, pero cuando escuchamos la noticia, nos quedamos muy impactados. Estamos haciendo esto con cuidado ya que su familia está muy apenada. Oramos por los difuntos", dijo la empresa según citó el sitio Korea Boo.

Lee Hi Jan se encontraba actualmente trabajando como actor en la serie "Today Was Another Name Hyun Day".