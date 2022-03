Ex propietario del Chelsea: ruso Roman Abramovich sufrió síntomas de envenenamiento

El multimillonario ruso Roman Abramovich , ex propietario del Chelsea, acudió como mediador a una de las primeras reuniones que buscan conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en uno de los encuentros podría haber sido envenenado .

Según informó The Wall Street Journal , el otrora máximo dirigente del actual campeón de Europa sufrió síntomas de envenenamiento, al igual que otros presentes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, tanto Abramovich como otros dos negociadores presentaron síntomas que hacen sospechar de un posible envenenamiento por parte del Kremlin, tal como revelaron personas cercanas al asunto, según indica el citado medio.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J