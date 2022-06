Qué dicen los expertos mundiales sobre la "señal extraterrestre" detectada por China

La asombrosa afirmación de científicos chinos de que su telescopio FAST podría haber captado señales de extraterrestres ha sido recibida con escepticismo por un colega estadounidense.

A mediados de este mes, científicos chinos causaron gran revuelo al afirmar que su Telescopio Esférico de Quinientos Metros de Apertura (FAST), también conocido como "Sky Eye", podría haber captado señales de extraterrestres inteligentes.

La noticia del posible origen extraterrestre de las señales apareció por primera vez en un informe publicado el 14 de junio en Science and Technology Daily, el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, en el que se afirmaba que el equipo había descubierto "varios casos de posibles rastros tecnológicos y civilizaciones extraterrestres de fuera de la Tierra".

A partir de entonces la noticia le dio la vuelta al mundo. No obstante, varios expertos han salido ahora para refutar la conclusión, favoreciendo una interpretación más plausible. Uno de estos expertos es el científico estadounidense Dan Werthimer, que, de hecho, participa en el proyecto chino.

"Señales no son de extraterrestres, sino terrestres"

Werthimer declaró a Live Science que las señales de radio de banda estrecha que él y sus compañeros encontraron "proceden de interferencias de radio [humanas], y no de extraterrestres".

"Las señales que hemos encontrado hasta ahora son todas interferencias [de radiofrecuencia], no son de extraterrestres, sino de terrestres", dijo.

Wertheimer, investigador del programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI) de la Universidad de Berkeley (California) y coautor del proyecto de investigación que detectó por primera vez las señales, comparó la investigación actual con una "especie de anticipo de nuestro estudio para asegurarnos de que todo funciona". La preimpresión es una parte inicial de un estudio masivo del cielo que tardará al menos cinco años en completarse, añadió el científico al medio estadounidense Futurism.

La interferencia de radiofrecuencia (RFI) "un gran problema" mientras se observan estas "señales muy débiles", dijo.

"El problema es que cuando se buscan estas señales muy débiles procedentes de una civilización lejana, se ven abrumadas por la contaminación, la contaminación radioeléctrica de la Tierra", dijo Werthimer. "Toda esta televisión y los teléfonos móviles y los satélites ahora son cada vez peores y es difícil averiguar qué es una interferencia y qué podría ser de una civilización lejana".

A pesar de este entusiasmo, que se convirtió viral en China y posteriormente en el mundo, los colaboradores chinos de Werthimer fueron, sin embargo, cautelosos en sus declaraciones iniciales, haciendo hincapié en la probabilidad de que las señales se originaran en la Tierra.

"Se trata de varias señales electromagnéticas de banda estrecha diferentes a las del pasado, y el equipo está trabajando actualmente en una investigación más profunda", dijo en el informe Zhang Tongjie, científico jefe del Grupo de Investigación de la Civilización Extraterrestre de China en la Universidad Normal de Pekín.

"La posibilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio también es muy alta, y hay que seguir confirmándola y descartarla. Esto puede ser un proceso largo", agregó.

Señal extraterrestre: ¿una conclusión precipitada?

A pesar de la cautela o no, muchos se preguntan si los investigadores se precipitaron en dar el descubrimiento como una posible señal de vida extraterrestre.

Werthimer, según aseguró a Futurism, cree que esto se debió a que sus colegas no están tan familiarizados con el análisis de señales con el propósito expreso de buscar vida inteligente más allá de nuestro planeta.

"Una de las cosas en el SETI es que buscamos entre miles de millones de señales diferentes cada segundo y entonces encuentras las mejores cosas", dijo a Futurism. "Si no estás acostumbrado a mirar mil millones de cosas, a buscar cosas inusuales, es como lanzar una moneda mil millones de veces y ver diez caras seguidas o incluso 20 caras seguidas", añadió.

"Pero mi opinión es que no están acostumbrados a estos experimentos, en los que se lanza una moneda mil millones de veces por segundo", dijo Werthimer.

Sigue la búsqueda de vida alienígena

Pese a la dificultad de la tarea, y de que en esta ocasión la señal no haya sido extraterrestre, el astrónomo mantiene la esperanza de que no estamos solos en el cosmos.

"En realidad, soy optimista sobre la vida en el universo", dijo. "Sería extraño que fuéramos los únicos. Hay un trillón de planetas en la Vía Láctea", incluyendo "pequeños planetas rocosos como la Tierra con agua líquida".

"Y eso es solo en nuestra galaxia", añadió. "Hay otros 100.000 millones de galaxias, así que soy optimista respecto a la inteligencia".

No obstante, hay que apurarse. Con el número cada vez mayor de satélites que orbitan sobre nuestras cabezas, Werhimer afirma que este problema no hará más que empeorar.

"Hace 100 años, no sabíamos realmente cómo hacer SETI. Dentro de 100 años, no creo que seamos capaces de hacerlo desde la tierra", dijo Werthimer. "Esta puede ser una ventana única en nuestra historia como terrícolas en la que podemos hacer búsquedas SETI bastante buenas, en las que no todas las posibles bandas de radio están corrompidas por nuestras propias señales", agregó.