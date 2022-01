Falló su GPS y quedó colgando de un precipicio de más de 100 metros

Gran susto se llevó un camionero chino el pasado 1 de enero mientras circulaba por las carreteras de la provincia de Shanxi, al norte del país. El camión quedo colgando a más de 100 metros de altura.

El vehículo quedó con la cabina colgando de un acantilado. Todo ocurrió cuando el GPS le indicó que podía tomar un atajo para llegar antes a su destino, pero no sabía que el camino no era aptó para este tipo de transporte pesado.

El conductor siguió las indicaciones de su GPS a ciegas. Cuando se dio cuenta que la carretera se estrechaba más quiso dar marcha atrás. Fue en ese momento cuando la rueda delantera se resbaló por el borde del acantilado. La cabina quedó colgando, pero tanto el conductor como su ayudante pudieron salir ilesos.

El gran volumen del camión y la estrecha carretera de la montaña hicieron que se quedará atrapado allí durante tres días hasta que finalmente pudieron retirarlo, con la ayuda de tres grúas pesadas se logró la gran hazaña.

A través de un video en Twitter se puede apreciar como quedó el camión tras el error del GPS y descuido de su conductor.

⚠️ a real cliffhanger: a truck stuck on a cliff-hanging highway in Pingshun County (平顺县), Changzhi city (长治市) of Shanxi (山西) since at least 8am Jan 1...



1/n pic.twitter.com/TpE78KcWis