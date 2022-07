Fotoperiodista chileno en Ucrania resultó ileso en ataque ruso a Sloviansk

El chileno Orlando Barría compartió fotos y videos de lo que fue el ataque en sus redes sociales. "El sorpresivo ataque dejó seis muertos, entre ellos una pareja y su hija de nueve años, que fallecieron en su piso tras ser alcanzado por un cohete", afirmó.

El fotoperiodista chileno y su equipo de la agencia de noticias EFE, Orlando Barría, resultaron ilesos de un ataque ruso ocurrido el domingo 3 de julio a la ciudad de Sloviansk, al este de Ucrania.

El profesional relató en sus redes sociales cómo sucedió este momento, compartiendo fotos y videos del ataque. "Ayer en Sloviansk tuvimos una fortuna tremenda. Tres cohetes rusos impactaron a unos 15 metros de donde estábamos trabajando, mientras algunas personas recogían un poco de agua en una depuradora. Pudimos reaccionar en los pocos segundos entre el zumbido y las explosiones", contó.

El fotoperiodista relató que "todo el equipo, redactor, chofer, fixer y yo, increíblemente salimos bien. Todo se iluminó al lado nuestro y el estruendo fue ensordecedor".

Seis víctimas en ataque ruso a Sloviansk

A pesar de que él y su equipo no presentaron lesiones por el ataque, Orlando Barría aseguró que un hombre que se encontraba en el lugar sí resultó herido.

"Vlad, un hombre que buscaba un bidón de agua para su familia, no corrió la misma suerte que nosotros y recibió metralla en su cabeza", aseguró.

"Nos metimos al interior de una bodega, porque las detonaciones no paraban, aunque más lejos. Con el botiquín que llevo a todos lados le dimos los primeros auxilios. En cuanto estuvo algo seguro el lugar, corrimos al carro y nos llevamos a Vlad al hospital. El camino fue largo y había humo negros por todas partes. El ejército ruso había atacado al menos 15 zonas de la ciudad con intensos ataques", manifestó.

El fotoperiodista contó que camino al hospital "varias ráfagas de balas sonaron en el trayecto".

Ya en el recinto médico, "había mucho nerviosismo. Las ambulancias llegaban una tras otra cargando heridos, mientras a lo lejos las bombas sonaban constantemente y también las sirenas. Todo era muy intenso y ocurría muy rápido. La gente llegaba bañada en sangre".

El profesional relató que " el sorpresivo ataque dejó seis muertos , entre ellos una pareja y su hija de nueve años, que fallecieron en su piso tras ser alcanzado por un cohete. Los heridos fueron decenas".

El fotoperiodista y su equipo abandonaron Sloviansk y regresaron a Pokrovsk en cuanto pudieron. "En el camino vimos innumerables miembros de la defensa ucraniana que se dirigían a la ciudad atacada. Esta mañana salimos del Dombás para revisarnos, por si acaso, en una centro médico grande", relató.

"Los médico ucranianos nos atendieron de maravillas, y pusieron a muchos profesionales al servicio. Definitivamente, todos en el equipo de EFE Noticias estamos bien. Ellos miraban los videos, y no creían la suerte que hemos tenido, nosotros tampoco", indicó.

Finalmente, el profesional compartió una reflexión. "Crecí escuchando: "Que la guerra no me sea indiferente". Esto que vivimos nosotros por un breve momento, hay millones de personas que lo viven por meses, años y décadas. La he visto es terrible", concluyó.

HILO

Ayer en Sloviansk tuvimos una fortuna tremenda.

3 cohetes rusos impactaron a unos 15 metros de donde estábamos trabajando, mientras algunas personas recogían un poco de agua en una depuradora. Pudimos reaccionar en los pocos segundos hay entre el zumbido y las explosiones. pic.twitter.com/jVHXo7Mkv7 — Orlando Barría (@Barriaorlando) July 4, 2022

Alcalde informa que ataque a la ciudad ucraniana de Sloviansk dejó seis muertos

Disparos con lanzacohetes múltiples en Sloviansk causaron este domingo "seis muertos y quince heridos" , anunció el alcalde de esta ciudad del este de Ucrania asediada por el ejército ruso.

"Balance provisional de los disparos de hoy: seis muertos, 15 heridos. Entre los muertos, hay un niño", indicó en Facebook el alcalde de la ciudad, Vadim Liakh, confirmando un balance comunicado anteriormente por una portavoz regional al medio ucraniano Suspilne.

El primer edil precisó que varios barrios de la ciudad, que tenía unos 100.000 habitantes antes de la guerra, habían sido alcanzados.

"Disparos con lanzacohetes múltiples en Sloviansk, los más fuertes desde hace mucho tiempo. Hay 15 incendios. Muchos muertos y heridos", había afirmado previamente en un video publicado en Facebook.

Tetiana Ignachenko, una portavoz de la región de Donetsk, reiteró el llamamiento de las autoridades a los habitantes para que abandonen la región.

La línea del frente de batalla está a pocos kilómetros de Sloviansk.

Según los medios de comunicación ucranianos, uno de los mercados de la ciudad estaba en llamas como consecuencia de esos ataques.

Sloviansk y Kramatorsk son objetivos claves para Rusia, particularmente si Ucrania confirma la toma de Lysychansk, reivindicada por Rusia.