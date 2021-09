Greta Thunberg denuncia 30 años de "bla bla" sobre el clima

La joven activista se refirió a las diversas reuniones que se han realizado a lo largo de los años sin tener soluciones concretas.

La joven activista ecologista sueca Greta Thunberg denunció este martes los "30 años de bla bla" sobre el clima por parte de los líderes mundiales, acusándolos de haber "ahogado" las esperanzas de los jóvenes con sus "huecas promesas".

"No hay un planeta B, no hay planeta bla bla, bla bla bla, bla bla bla, economía verde bla bla, neutralidad de carbono para 2050 bla bla", enfatizó bajo los aplausos de 400 jóvenes de todo el mundo reunidos en Milán por iniciativa de la ONU, un mes antes de la crucial conferencia climática COP26.

"Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados líderes: Palabras. Palabras que suenan bien pero que no han provocado ninguna acción, nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías", añadió.

"Por supuesto, necesitamos un diálogo constructivo pero ellos ya llevan 30 años de bla bla y ¿a dónde nos ha conducido eso?", destacó además la militante medioambientalista, calificando la inacción de los líderes mundiales como "deliberada (...) y una traición a las generaciones actuales y futuras".

Las Naciones Unidas, Italia y la presidencia británica de la COP26 invitaron a 400 jóvenes de casi 200 países, de entre 15 y 29 años, a Milán (Lombardía, norte) por tres días con el fin de redactar una declaración conjunta, que será presentada a los ministros correspondientes en una reunión que tendrá lugar durante el fin de semana.

"Invitan a jóvenes elegidos a reuniones como ésta y hacen como que nos escuchan, pero no lo hacen, jamás nos escuchan", señaló Greta Thunberg desde el estrado ante los organizadores del evento. "Pero, es posible cambiar las cosas", abogó. Añadiendo; "no podemos dejar al poder decidir qué es políticamente posible o no (...) que decida sobre la esperanza (...) Ésta es decir la verdad, actuar, y la esperanza proviene del pueblo...".

Con el aumento de las catástrofes naturales, los Estados no han respetado los objetivos del Acuerdo de París, esencialmente limitar el recalentamiento global a 2ºC respecto a la era preindustrial, si posible a 1,5%. De acuerdo a un informe muy reciente de la ONU, el mundo se dirige a un calentamiento "catastrófico" de 2,7ºC.