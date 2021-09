Islas Feroe evaluará caza de delfines tras matanza de más de 1.400 cetáceos que causó conmoción

El gobierno local de las Islas Feroe , un territorio autónomo de Dinamarca situado en el Mar del Norte, anunció este jueves que estaba evaluando la regulación de la caza de delfines tras la matanza reciente de más de 1.400 cetáceos que causó conmoción .

"El Gobierno ha decidido poner en marcha una evaluación de la regulación de la captura de los delfines de flancos blancos del Atlántico", dijo el primer ministro Bárdur á Steig Nielsen en un comunicado .

"Aunque estas cacerías se consideren sostenibles, vamos a examinar detenidamente las cacerías de delfines y el papel que deben desempeñar en la sociedad feroesa", añadió.

