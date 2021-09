Joven de 19 años salta por una ventana para escapar de sus secuestradores: Cayó casi 10 metros

La adolescente aseguró que sus captores la querían prostituir.

Una joven de 19 años se lanzó desde una ventana de 10 metros de alto para escapar de sus secuestradores en Turquía.

La adolescente, identificada como Sirin, quedó con lesiones graves tras sufrir una caída de casi 10 metros . El salto quedó registrado por uno de los vecinos de la casa en que se hallaba la joven.

En el registro se ve cómo las personas que pasaban por la calle bajo la ventana fueron en su auxilio tras presenciar la caída.

Según informó The Sun, cuando llegaron los paramédicos Sirín aseguró "me secuestraron y me tomaron como rehén, vinieron de Irán. Querían prostituirme ".

"Me torturaron. Me forzaron a tener sexo y lo filmaron, y me amenazaron a mi y a mi familia. Sería mejor si muriera", agregó.

Puedes ver el video del salto de la joven pinchando aquí.