Joven relata abuso sexual que sufrió por parte de ex pareja: "Pasé de ser tu novia a ser tu juguete"

"No necesito decir tu nombre, estoy segura de que sabes quién eres. Estoy segura que sabes qué pasó el 1 de abril del 2018 y todas las noches que le siguieron", manifestó la joven mexicana en su relato.

Una joven mexicana conmocionó a las redes sociales tras relatar el abuso sexual que sufrió por parte de un novio en 2018.

Andrea compartió una carta que le hizo a su ex pareja a través de un video, donde relató los duros momentos.

"Te la dedico a ti, mi primer novio, mi primer amor y mi primera vez", comenzó su relato.

La joven afirmó que se atrevió a hacer esta carta "después de negarlo tanto tiempo por la vergüenza y el miedo, después de sentirme tan débil, pequeña e insignificante".

"Después de aceptar lo que hiciste, de poder nombrarlo, por fin tengo la fuerza de decirte esto. No necesito decir tu nombre, estoy segura de que sabes quién eres. Estoy segura que sabes qué pasó el 1 de abril del 2018 y todas las noches que le siguieron", continúo.

"También estoy segura de que no estás ni cerca de entenderlo(...) recuerdo esa noche con tanto dolor… que pasé de ser tu novia a ser tu juguete sexual”, detalló.

"Recuerdo sentir todo tu peso sobre mí y no ser capaz de respirar, moverme, de pensar y, mucho menos, pedir ayuda. Cerré los ojos y esperé a que todo terminara. Recuerdo levantarme con tanto dolor que me costó trabajo caminar. Recuerdo querer arrancarme la piel porque tallarme el cuerpo con todas mis fuerzas no fue suficiente para dejar de sentirme sucia”, agregó

Finalmente, Andrea manifestó que "hoy levanto la voz, hoy dejo de sentir vergüenza, hoy dejo de vivir en silencio, no seguiremos en silencio. No dejaremos de decir las cosas. No dejaremos de incomodar. No dejaremos de exigir la justicia que nos merecemos".

A continuación, revisa su relato completo: