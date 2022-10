Acusada del asesinato de niña de 12 años en Paris entregó macabros detalles del crimen

El cuerpo de la menor fue hallado el pasado viernes, con las manos y los pies atados. Las autoridades informaron que tenía un corte en el cuello.

La fiscalía francesa inculpó este lunes a una mujer de 24 años por el asesinato de una niña de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en un baúl, en un caso que ha causado conmoción.

La mujer, que presentaría problemas psicológicos, fue imputada por homicidio, y violación con actos de tortura y barbarie, y puesta bajo detención, indicó a AFP una fuente judicial.

También se ordenó la detención de un hombre de 43 años , que habría acogido y transportado a la presunta autora del homicidio.

El cuerpo sin vida de Lola apareció el viernes por la noche en una zona común del edificio en el que vivía en París, después que sus padres señalaran la desaparición de la joven que no regresó de su centro educativo situado a pocos metros.

La mujer, detenida el sábado de madrugada al noroeste de París, aparece en las imágenes de videovigilancia del inmueble donde residía la colegiala. Un testigo también señaló la presencia de esta mujer, que le habría pedido ayuda para desplazar un gran baúl, según varios medios.

De acuerdo a la autopsia, Lola murió asfixiada , según una fuente próxima a la investigación. Las primeras comprobaciones señalaron importantes heridas en el cuello.

La investigación intenta determinar qué motivó y qué ocurrió desde la desaparición de la menor hasta el descubrimiento de su cadáver por un indigente de 42 años.

Los macabros detalles

Durante el interrogatorio policial, la mujer, identificada como Dahbia B, entregó su testimonio "que osciló entre el reconocimiento y la disputa de los hechos".

Según France 24, a través de la agencia AFP, la ciudadana argelina admitió haber cometido el homicidio y señaló que, en primer lugar, arrastró a la joven al "departamento de su hermana".

Luego, relató que se "duchó con el cadáver antes de cometer agresiones sexuales y otros actos de violencia contra ella" y "esconder el cuerpo en una caja".

En los instantes posteriores, la acusada contó que se tomó un café y escuchó música antes diseccionar el cuerpo de la joven.

De acuerdo a su testimonio, la mujer también bebió sangre de la víctima de una botella, aunque todavía la policía no dio con este elemento. Cuando le mostraron fotos del cuerpo de la niña, la sospechosa dijo: "No me da frío ni calor. Yo también fui violada y vi morir a mis padres frente a mí".