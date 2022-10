Maestra de guardería le tiró pegamento en los ojos a bebé de un año mientras se arreglaba las uñas

Una maestra de una guardería le arrojó por accidente pegamento en la cara a un bebé de un año, mientras se arreglaba las uñas postizas. La cara del pequeño se hinchó y sus pestañas quedaron pegadas.

Afortunadamente, en el hospital lograron quitarle el pegamento al menor y los médicos dijeron que su vista no resultó afectada.

En tanto, la trabajadora involucrada en el accidente fue despedida de la guardería First Steps Day Nursery, en Reino Unido .

