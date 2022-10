VIDEO | Activistas ecológicos arrojaron pastel a figura de cera del rey Carlos III

Manifestantes de la ONG "Just Stop Oil" protagonizaron una nueva protesta tras llenar con pastel la cara de la figura de cera del rey Carlos III que se encuentra en el museo Madame Tussauds de Londres.

Desde la ONG detallaron que los activistas utilizaron pastel de chocolate para exigir que el gobierno detenga todas las nuevas licencias y permisos de petróleo y gas.

Los manifestantes, que tienen 20 y 29 años, señalaron que "la ciencia es clara. La demanda es simple: detener nuevos proyectos de petróleo y gas" y utilizaron el dicho "it's a piece of cake" (es un trozo de torta) para asegurar que se trata de una decisión fácil.

Esta manifestación ocurre a 10 días que dos integrantes de la misma ONG lanzaran un tarro de sopa de tomates al cuadro "Los girasoles" de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres.

En esa oportunidad, tras arrojar la sopa sobre el lienzo, los manifestantes se pegaron a la pared de la pinacoteca.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB