Mark Zuckerberg alega campaña para perjudicar a Facebook

El CEO de la compañía tecnológica se refirió a los documentos filtrados, llamados los "Facebook Papers", en los cuales se critica el manejo de la red social desde las planas ejecutivas.

Facebook Inc. atraviesa uno de los momentos más duros y polémicos de su historia. La empresa que tiene a su cargo WhatsApp, Instagram, Facebook, Oculus, entre otras compañías, es apuntada sobre el manejo de la red social y en cómo afecta de manera negativa a sus usuarios.

Todo luego que la ex empleada Frances Haugen filtrara estudios internos que muestran que la empresa conocía el daño potencial que provocaban sus sitios web, lo que llevó a legisladores estadounidenses a renovar la presión para su regulación.

Ante eso el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, acusó una campaña en contra de la empresa que fundó cuando era un estudiante universitario.

La defensa de Zuckerberg

"La crítica de buena fe nos ayuda a mejorar. Pero mi opinión es que lo que estamos viendo es un esfuerzo coordinado para utilizar selectivamente documentos filtrados para pintar una imagen falsa de nuestra empresa", comentó Mark en su discurso en el cual se anunciaron ganancias de más de 9.000 millones de dólares en el último trimestre.

Además el fundador de la red social agregó que "la realidad es que tenemos una cultura abierta en la que fomentamos la discusión y la investigación sobre nuestro trabajo para que podamos avanzar en muchos temas complejos que no son específicos de nosotros".

En esa línea añadió que su empresa cuenta "con programas líderes en la industria para estudiar los efectos de nuestros productos y brindar transparencia en nuestro progreso porque nos preocupamos por hacerlo bien".

Impacto social de Facebook

Mark Zuckerberg también señaló en una publicación desde su página de Facebook que cuando toman decisiones, necesitan "equilibrar las equidades sociales en competencia, como la libertad de expresión con la reducción del contenido dañino, o habilitar una privacidad cifrada sólida con el apoyo de la aplicación de la ley, o permitir la investigación y la interoperabilidad con el bloqueo de datos tanto como sea posible".

Cabe recordar que las autoridades estadounidenses buscan regular e implementar normas más estrictas con el uso de la plataforma.

El CEO de la empresa también aseveró que "es un buen fragmento decir que no resolvemos estas compensaciones imposibles porque solo estamos enfocados en ganar dinero, pero la realidad es que estas preguntas no son principalmente sobre nuestro negocio, sino sobre el equilibrio de valores sociales difíciles. Y he pedido en repetidas ocasiones que la regulación brinde claridad porque no creo que las empresas deban tomar muchas de estas decisiones nosotros mismos".