El estremecedor caso de Juanita: niña golpeada y quemada por su padre, quien la vendió a otro hombre

Juanita, de 12 años, denunció a su padre por la violencia que sufrió desde que tenía cuatro años. Para escapar, la menor dice que recibió ayuda de la Virgen de Guadalupe.

Juanita, una adolescente mexicana de 12 años, denunció brutales abusos sufridos por culpa de su padre, a quien acusó de haberle provocado graves quemaduras en todo el cuerpo, golpizas e incluso haberla vendido.

Oriunda de Apalani, en el estado de Guerrero, México, Juanita relató los vejámenes sufridos durante gran parte de su vida al interior de su hogar por culpa de su papá.

"Le pegó feo a mi mamá y después me pegó feo a mí. Me estaba ahorcando (...) Me vendió mi papá. Me dijo que no dijera nada y que no lo denuncie", dijo a Telemundo.

En esa línea, la joven confirmó que sufrió severas quemaduras en casi todo el cuerpo cuando solo tenía cuatro años, lo que le provocó la pérdida importante de sus extremidades.

"Esta historia me ha causado mucho dolor, indignación y tristeza, vivimos en un mundo cada vez más aterrador, Juanita después de cumplirle su sueño de conocer el mar el domingo 16 de mayo en Acapulco, fue golpeada brutalmente por su padre quien la colgó de un árbol con una soga en el cuello", relató el doctor Jesús Galeana, presidente de la Fundación Latidos de Amor, que le está prestando ayuda a la menor de edad.

De igual forma, sostuvo que el padre de la niña "la vendió con un tipo de su comunidad en Apalani, Guerrero, donde la sedó y al intentar abusar de ella, la niña escapó, ella pudo ser uno de los tantos casos de niños abusados y desaparecidos".