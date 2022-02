Médico antivacunas se arrepiente de su postura tras muerte de seguidor: "Hemos sido unos bastardos"

Pasquale Bacco, líder antivacunas italiano, aseguró que ya está arrepentido de su forma de pensar. "He pedido perdón a todos pero ese perdón es inútil", manifestó.

En medio de la pandemia en Europa, Pasquale Bacco, un líder antivacunas italiano, surfrió la muerte de un seguidor producto del coronavirus, hecho que lo hizo arrepentirse de su postura en relación a las vacunas.

" H emos sido unos bastardos . Tenemos muchas muertes sobre nuestras conciencias", manifestó.

"Vi morir de Covid a un joven de 29 años. Tenía en su celular los videos de mis mítines en las manifestaciones de los no vacunados. La familia me dijo que era fanático mío", explicó al diario Corriere della sera.

"No me lo dijeron con enfado; al contrario, y esto me dolió aún más... Siento que esa muerte fue por mi culpa (...) Cuando vi la realidad con mis propios ojos, me di cuenta de que estaba equivocado", agregó.

Pasquale Bacco, quien también es médico, manifestó que "hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas... Creo que los que subimos a esos escenarios tenemos algunos muertos en la conciencia: íbamos a las plazas y, cuando hablábamos, sabíamos que la gente quería escuchar cosas fuertes. Éramos realmente grandes bastardos, no me escondo, esa es la verdad. Un día deberíamos ser responsables de estas cosas".

La postura de Bacco le costó seis meses de suspensión de su profesión, pensamiento por el cual hoy pide perdón. "He pedido perdón a todos pero ese perdón es inútil" , manifestó.

La entrevista a Pasquale Bacco fue traducida por el medio El Mundo y la puedes revisar a continuación.