Ministra británica de Exteriores viaja a Moscú por crisis ucraniana y lanza dura advertencia a Rusia

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, viajará este miércoles a Moscú para alentar "enardecidamente" a Rusia a que emprenda la vía diplomática para resolver la crisis ucraniana , anunció en un comunicado.

Truss se reunirá con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una visita de dos días, la primera de un responsable de la diplomacia británica en más de cuatro años a Rusia, que coincide con una intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Londres en la crisis ucraniana.

