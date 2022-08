NASA enviará a la primera mujer indígena al espacio: Será la comandante de la misión

NASA's @SpaceX #Crew5 mission will send @AstroDuke and @astro_josh, JAXA astronaut @Astro_Wakata, and Roscosmos cosmonaut Anna Kikina to the @Space_Station no earlier than Sept. 29.



Mission overview and crew news conferences this Thursday, Aug.4 → https://t.co/ga4h0TmaAe pic.twitter.com/hdJZLaPihj