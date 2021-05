"Una patada más y lo mataban": Niño se perdió un penal y fue víctima de brutal golpiza

"No le pueden arruinar la vida a un chico que no hacía nada malo", cuestionó un familiar del menor agredido. El hecho ocurrió en Argentina.

Una brutal golpiza se registró tras un partido de fútbol entre adolescentes en Neuquén, en Argentina.

Uno de los jugadores, identificado como Facundo, de 15 años de edad,fue víctima de golpes tras perder un lanzamiento penal en el cotejo.

"No le pueden arruinar la vida a un chico que no hacía nada malo", dijo Pablo Quesada, tío de la víctima.

Por razones que aún no son aclaradas, Facundo, tras errar el penal, terminó en el suelo y luego de eso fue agredido.

Según consignó LM Neuquén, tras registrarse la golpiza fue encontrado por un familiar en un muy mal estado y fue llevado a un hospital.

"Los golpes que él recibió le provocaron la rotura del bazo, entonces lo llevaron de urgencia. Supuestamente estaba estable y después a la madrugada dijeron que lo iban a operar de urgencia porque estaba con taquicardia y se podía morir. Le daban una patada más y lo mataban", contó Quesada.

Sin embargo, logró sobrevivir tras una intervención quirúrgica exitosa. "Estos días estuvo mejorando, pero no puede caminar, necesita ayuda para todo, está muy mareado y muy anémico. Lo bueno es que se despertó", dijo el familiar, quien cuestionó el nivel de violencia registrado.

"Cualquiera que lo conozca y le preguntes, te va a decir que Facundo no es problemático, no anda metido en quilombos y no tiene muchos amigos. No se entiende una violencia desmesurada contra un chico que no se sabe defenderse, agregó.

Por lo pronto, no se ha identificado a los agresores que, por lo demás, serían jóvenes de su misma edad.