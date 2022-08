"Inapropiada": Obligan a periodista a cambiarse de ropa por usar falda muy corta durante reporteo

Ivana Hrynkiw llegó hasta la Correccional de Alabama (Estados Unidos) para cubrir la ejecución de Joe Nathan James Jr., sentenciado a la pena de muerte por asesinar a su exnovia en 1994.

Lo anterior luego de que un funcionario del lugar le dijera que su falda era muy corta y "demasiado reveladora", por lo que le solicitó que si quería permanecer en el recinto tenía que cambiarse de ropa, lo mismo con sus zapatos altos, por considerarlos muy inapropiados.

Ivana Hrynkiw Shatara, de AL.com, llegó hasta la correccional para cubrir la ejecución de Joe Nathan James Jr., sentenciado a la pena de muerte por asesinar a su exnovia en 1994.

"Afortunadamente, un fotógrafo muy amable de un canal de televisión de Birmingham me ofreció su equipo (…) pantalones impermeables de pescador", dijo Hrynkiw.

Y agregó: "El portavoz (…) consideró que este era un cambio apropiado para mi falda. Me puse los pantalones del colega y até los tirantes debajo de mi camisa (…)".

La comunicadora compartió en su cuenta de Twitter lo sucedido e indicó que había usado la misma falda en otras ejecuciones, en el trabajo y otros eventos profesionales, y no había tenido ningún problema.

" Creo que es más que apropiada ", afirmó.

En nuevas declaraciones para New York Post, Hrynkiw Shatara dijo que en ningún momento buscó llamar la atención con su vestimenta en la correccional y que quizá pareció que la prenda era corta debido a que sus piernas son muy largas.

"Yo traté de bajar mi falda hasta las caderas para hacerla más larga, pero me dijeron que aún así era inapropiada. Esta fue una situación incómoda y me sentí avergonzada de que mi cuerpo y mi ropa fueran cuestionados frente a una habitación llena de personas que en su mayoría nunca había conocido", dijo. "Me senté, traté de dejar de sonrojarme e hice mi trabajo", concluyó.

In other news… pic.twitter.com/hoSlZJTCys — Ivana Hrynkiw Shatara (@IvanaSuzette) July 29, 2022