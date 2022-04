OMS confirma un niño fallecido por hepatitis aguda de origen desconocido

Ya hay 169 menores con la enfermedad, que se ha registrado principalmente en Europa. Se estudia a un adenovirus como el causante.

La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) confirmó el fallecimiento del primer menor de edad por la hepatitis aguda de origen desconocido que se ha registrado principalmente en Europa.

El ente, según consignó El País, confirmó además 169 casos en 12 países, siendo el que más diagnósticos ha tenido Reino Unido, seguido por España.

De momento, no se sabe mucho de la enfermedad pero ya existen hipótesis sobre su origen. La misma OMS precisó que "todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero no se detectan".

Una de las tesis es que esta hepatitis se deba a un adenovirus , grupo de virus que ya fue detectado en 74 de los casos confirmados. No obstante, aún no se descarta completamente que la enfermedad tenga relación con el COVID-19, ya que algunos de los enfermos estaban contagiados, o que tenga un origen tóxico o que se debe a un virus aún no conocido. Lo que sí se sabe es que ninguno de los niños con la patología estaba vacunado contra el coronavirus.

La enfermedad se ha registrado únicamente en niños entre 6 meses y 16 años y se ha manifestado con una inflamación del hígado en el que en el 10% se ha requerido un trasplante hepático para superar el cuadro.