Todo por la ciencia: Graban a pato almizclero australiano que aprendió a insultar como humano

Una reciente investigación mostró que este tipo de patos replican sonidos de humanos y otras aves. También se conoció de un casoen particular que pronunció insultos de un antiguo cuidador.

Un reciente estudio publicado en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, reveló que patos australianos pueden imitar los sonidos humanos, incluso las groserías.

El análisis se centró en un pato almizclero criado en la Reserva Natural de Tidbinbilla de nombre "Ripper", que aprendió aprendió a reproducir la frase "you bloody fool", que en español significa "maldito idiota".

Lee También > Estudio: el consumo de cannabis duplica el riesgo de infarto en adultos jóvenes

Según reportó el medio especializado en ciencia, ScienceAlert, probablemente Ripper aprendió dicha frase de su cuidador o cuidadores.

La investigación desarrollada evidenció que este tipo de patos pueden replicar no solo sonidos de humanos -como algunas palabras- sino que también los de otras aves.

"Adquirir vocalizaciones aprendiéndolas de otros individuos solo se conoce en un número limitado de grupos animales (...) Aquí aportamos pruebas del aprendizaje vocal en un miembro de un clado basal de la filogenia aviar: el pato almizclero australiano (Biziura lobata)", detallaron los etólogos Carel ten Cate de la Universidad de Leiden, y Peter Fullagar en su nuevo proyecto.

Escucha el sonido a continuación:

La imagen principal es referencial - archivo Getty.