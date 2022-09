Profesora acusa que la despidieron por la ropa que usaba: "El foco debería estar en los niños".

"Siempre iba a trabajar y me tomaba fotos en el salón de clases, mostrando cuánto amo mi profesión y luciendo hermosa mientras enseño a los niños", afirmó la docente.

Una profesora acusó que fue despedida de su trabajo porque el director de la escuela no estaba de acuerdo con la ropa que utilizaba.

Se trata de Patrice Brown (33), una residente de Atlanta, Estados Unidos, quien recibió una nota de su empleador, pidiéndole que no regresara para el inicio del año escolar 2022 a mediados de año.

Según recogió The New York Post, la educadora acusó que la despidieron porque el director de la escuela no estaba de acuerdo con su tendencia a utilizar vestidos ceñidos y calzas ajustadas .

"Siempre iba a trabajar y me tomaba fotos en el salón de clases, mostrando cuánto amo mi profesión y luciendo hermosa mientras enseño a los niños", señaló.

Agencia Uno - Banco BCI de Las Condes Lee También > Detienen a guardia de seguridad por millonario robo en banco de Las Condes

Por 2016, sus fotos con jeans ajustados se hicieron viral en redes sociales, donde se le reprochaba la vestimenta que utilizaba.

"Los maestros a menudo son intimidados (por su apariencia) por la administración, los padres, otros maestros y, en los grados superiores, los estudiantes", problematizó Patrice Brown.

En esa línea, acusó que "lo que visten los maestros no debería ser el foco. El foco debe estar en los niños ".

Su caso no figura como aislado, dado que el mismo medio reportó que otras dos maestras han sido criticadas recientemente por la vestimenta que utilizan, incluso llevando a los padres a pedir sus despidos.