Qué es “flurona”: la mezcla de virus de influenza y coronavirus en una sola persona

El primer caso de esta nueva enfermedad fue detectado en Israel, aunque Brasil ya informó los primeros contagios en Latinoamérica. De todos modos, en el mundo científico no hay acuerdo sobre su definición.

Hace poco menos de una semana, Israel informó el primer caso de “flurona” , es decir, se detectó que una mujer embarazada que no estaba vacunada contra el COVID-19 estaba contagiada con influenza y, al mismo tiempo, padecía coronavirus.

El caso informado por la prensa internacional preocupó porque se trataba de una mujer a días de realizar trabajo de parto, sin embargo, en Estados Unidos han reflotado casos de paciente durante el 2020, que tuvieron gripe y COVID-19 al mismo tiempo.

¿Una mezcla o solo cohabitan ambas enfermedades?

Si bien desde el mundo científico aún no hay consenso sobre esta enfermedad, el microbiólogo José Antonio López, director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y líder del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid (España) explicó a la agencia de noticias EFE que "flurona" es el nombre que se le ha dado a una infección mixta por coronavirus y virus de la gripe.

Sin embargo, el mismo especialista descartó que se trate de una combinación de ambos virus, sino que es solo que una persona padece ambos al mismo tiempo.

"Flurona no es una quimera formada por la mezcla genómica de los dos virus, sino una infección simultánea de ambos", dijo López.

"Es algo que no tiene por qué ser extraordinario con la variante Ómicron tan extendida como está", añadió.

El mismo ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, se refirió a esta nueva enfermedad y, pese a que dijo que en nuestro país no se ha detectado, no la descartó a futuro.

“Actualmente en Chile, no está circulando el virus de la influenza, eso está ocurriendo en los países del hemisferio norte, donde sí está circulando la influenza, pero aquí no se ha detectado ningún caso de ese tipo todavía. No digo que no lo vaya a haber”, explicó Paris, aunque también planteó sus dudas.

“Hay algunos infectólogos, y lo leí del profesor Miguel O’Ryan, que él duda que exista esa posible concomitancia entre un virus de la influenza y el coronavirus”, complementó.

El microbiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid insistió en que no serían casos aislados y que solo no se ha masificado porque no se ha buscado más situaciones similares en el mundo.

"La infección mixta es algo que seguramente vamos a ver, pero serán casos poco detectables a no ser que se vaya a la búsqueda específica del genoma del virus de la gripe", detalló.