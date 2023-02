Qué son los ovnis (y por qué no necesariamente se trata de extraterrestres)

Estados Unidos ha derribado cuatro objetos voladores no identificados (ovnis) que transitaban por los cielos de Norteamérica en los últimos días, lo que ha incrementado el interés y también las confusiones.

Estados Unidos ha derribado cuatro objetos voladores no identificados (ovnis) que transitaban por los cielos de Norteamérica en los últimos días.

El primero de ellos correspondía a un globo que, según el Gobierno de Joe Biden, era de propiedad china y que era utilizado para espiar, mientras que China afirmaba que era un dispositivo para monitorear el clima.

Sin embargo, terminaron por derribar otros tres objetos, a los que no se les pudo dar una correspondencia inmediata.

Si bien en un comienzo no se descartó que se tratara de objetos de origen extraterrestres, durante la tarde de este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó que tengan una relación alienígena como se especuló.

"No hay indicios de aliens" o "actividad extraterrestre", dijo... pero, ¿por qué relacionamos a los ovnis con alienígenas?

[VIDEO] "Crisis de los globos": ¿Alienígenas o espías? Preocupación por Ovnis derribados

Qué son los ovnis

Tal como su nombre lo indica, los ovnis son objetos voladores no identificados , que usualmente fueron asociados a platillos voladores y la vida extraterrestre.

Sin embargo, no necesariamente lo son.

En 1966 se registró una de las últimas audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos en relación a los ovnis, cuando el republicano y futuro presidente Gerald Ford convocó a unas sesiones para discutir un avistamiento registrado en Michigan, que fue visto por más de 40 personas, incluidos más de 10 policías.

Si bien los oficiales de la Fuerza Aérea atribuyeron dicho incidente al "gas de pantano", finalmente Ford terminó burlándose de esa descripción como "frívola".

Por 1969, una investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llamada Blue Book, se encargó de revisar los informes de los ovnis de 1949 a 1969; y se precisó que se observaron 12.618 avistamientos informados y de los cuales 701 permanecieron como "no identificados".

Entre sus conclusiones, el proyecto sostuvo que "ningún ovni reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea ha dado alguna indicación de amenaza para nuestra seguridad nacional", a la vez que precisó que los avistamientos "no identificados" no eran de tecnología avanzada o vehículos extraterrestres .

Una relación impulsada por el cine

A raíz de la creatividad en el cine respecto a la vida extraterrestre y los ovnis se ha impulsado una creencia de que tienen una relación directa entre sí.

En la popular película "El Día de la Independencia", por ejemplo, el argumento se basa en una invasión alienígena con resultados catastróficos para las distintas naciones, principalmente Estados Unidos.

De acuerdo a lo recogido por National Geographic, un estudio realizado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Austin, Texas, sugirió que cuando los humanos encuentren pruebas de vida extraterrestres "no lo tomaremos bien".

"Yo también predecería que si un ejército hostil apareciera cerca de Júpiter, no estaríamos muy contentos", dijo el autor, Michael Varnum.

Ahora bien, respecto a la realidad y no la ficción, en junio de 2021, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe en el que sostenía que no tenían explicación para decenas de objetos voladores no identificados relacionados con 144 incidentes que databan de 2004.

Y, de igual manera, fue en 2019 que el Ejército de Estados Unidos reveló que no llama ovnis a los objetos voladores no identificados, sino que fenómenos aéreos no identificados , más conocidos como fanis, con la intención de que esa terminología fuera usada por pilotos para reportar su existencia cuando los detectasen.

En ese contexto, el Pentágono admitió, en su momento, que no sabía qué podían ser exactamente algunos de esos extraños cuerpos voladores que eran detectados y recalcaron que eso no significaba que fueran de naturaleza extraterrestre.