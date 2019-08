[VIDEO] Reino Unido: Evacúan pueblo ante inminente colapso de represa

Una de las graves consecuencias que ha tenido el sistema frontal que ha afectado al Reino Unido y que ha originado fuertes e intensas precipitaciones, ha sido la evacuación de unos 2000 habitantes de Whaley Bridge por el peligro de la destrucción de una represa.

Construida en 1831, la antigua estructura, llamada embalse de Toodbrook, corre el riesgo de una ruptura amenazando a todo el poblado de una inundación.

"Se recomienda encarecidamente a los residentes que hayan estado en el trabajo o fuera del área que se mantengan alejados siguiendo los consejos de EnvAgency, quienes han indicado que el incidente actualmente representa una amenaza significativa para la vida", señaló la Policía de Derbyshire en su cuenta de Twitter.

Warnings to stay away from the #WhaleyBridge area are continuing. Residents who have been at work, or away from the area, are strongly advised to stay away following advice from the @EnvAgency who have indicated that the incident currently poses a significant threat to life.