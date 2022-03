"Los rusos disparan a matar": El ex carabinero chileno que combate por Ucrania en la guerra

Luis Lagos Torres, un ex carabinero de 46 años, cuenta que vendió su camión para pagar el pasaje y partir a Europa. Su única motivación, dice, es ayudar.

Mientras continúa la guerra de Ucrania por la invasión rusa, un chileno vendió su camión para viajar a Europa y unirse a la “Legión Extranjera para la Defensa Territorial de Ucrania”.

Luis Lagos Torres, un ex carabinero iquiqueño de 46 años, dice que su principal motivación es ayudar a quienes sufren en Ucrania y que no se arrepiente de su decisión de sumarse como voluntario extranjero.

Luis, a quien no le preocupan las bajas temperaturas, las que conoció mientras vivió en Alemania y en otros países de Europa, integra una unidad militar internacional en la frontera de Ucrania con Polonia. Es el único chileno en la zona .

Desde ahí relata que ya ha ayudado a rescatar ciudadanos ucranianos afectados por derrumbes. Destacar que casi 100 mil personas permanecen atrapadas entre las ruinas de la ciudad de Mariúpol, otro foco del conflicto, donde sufren de hambre y sed bajo el implacable bombardeo ruso, según detalló el martes el presidente Volodimir Zelenski.

“Para mí es un orgullo ser iquiqueño y un privilegio estar acá en Ucrania”, afirmó en conversación con La Estrella de Iquique .

“Yo no vine a una fiesta ni al Lollapalooza acá en Ucrania. Es una situación completamente grave; anoche atacaron un campo cerca donde hubo cien personas muertas”, agregó.

“Acá los rusos cuando toman una ciudad disparan a matar y no les importa quién sea, si es una madre con un hijo, tiran a matar. Y no es una guerra, porque no hubo un incidente previo, es una invasión. Los ucranianos están luchando ferozmente, los controles en todas las esquinas en las ciudades son exhaustivos, incluso violento. Si tú eres extranjero ya no puedes transitar en las ciudades”, agregó Luis al describir la crudeza del conflicto.

Acerca de su motivación para sumarse como voluntario, este hombre iquiqueño afirma que principalmente es ayudar. “Pensé que como todas las personas he cometido muchos errores, y adquirí mucha experiencia en varias cosas y estudios. Y nunca supe para qué los iba a aplicar. Ahora sé para qué era útil, y la vida es muy sabia. Da oportunidades”, expresó.

Finalmente, detalló que vendió un camión para sumarse a los voluntarios. “Un día o dos días antes me presenté en la embajada ucraniana en Santiago y me dieron los contactos… yo me costeé mi pasaje. Conozco Europa bien, estuve en algunos países, pero me fue más fácil”, cerró.