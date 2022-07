Cepillado de dientes de pacientes podría evitar miles de casos de neumonía adquirida en hospitales

"Muchos casos podrían evitarse si el personal del hospital cepillara más diligentemente los dientes de los pacientes postrados en cama", señala un reciente estudio.

Un análisis de expertos médicos publicado en NBCNews ha dejado impresionados a muchos: Una de las principales causas de la neumonía en hospitales es porque los pacientes no cepillan sus dientes.

"Se cree que los pacientes hospitalizados que no se cepillan los dientes, o que no se cepillan los dientes ellos mismos, son la causa principal de cientos de miles de casos de neumonía al año en pacientes que no han sido conectados a un ventilador", señalan los especialistas en el artículo periodístico.

Según el citado medio, la neumonía es una de las infecciones más comunes en los centros de salud, "y la mayoría de los casos son neumonía adquirida en el hospital sin ventilador, o NVHAP, que mata hasta el 30% de las personas infectadas"

Es por esto que, muchos casos de neumonía podrían evitarse si el personal de los recintos cepillara los dientes de los pacientes que no pueden por sus propios medios. Así lo explicó Dian Baker, profesora de enfermería del estado de Sacramento que ha pasado más de una década estudiando NVHAP.

"Muchos casos de NVHAP podrían evitarse si el personal del hospital cepillara más diligentemente los dientes de los pacientes postrados en cama, según un creciente cuerpo de artículos de investigación revisados ​​por pares. En cambio, muchos hospitales a menudo omiten el cepillado de dientes para priorizar otras tareas y solo proporcionan cepillos de dientes baratos e ineficaces, a menudo sin darse cuenta de las consecuencias", aseguró.