Terremoto 7.3 azota las costas de Indonesia

A eso de las 6 de la tarde (hora chilena), en el límite entre la Placa Indoaustraliana y la Placa Eurasia, se generó un terremoto de 7.4 grados richter en la isla de Timor Oriental, justo al frente a las costas de Indonesia.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) informó que este sismo está fuera de la zona de generación de tsunamis del oceano pacífico por lo que no reúne las características necesarias para generar peligro en las costas chilenas.

El movimiento telúrico se originó a 167 kilómetros de profundidad y afectó principalmente a Indonesia, Timor Oriental y Australia.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofisiología de Indonesia (BMKG) aseguró que tampoco se esperan tsunamis derivados del sismo para los países afectados.

