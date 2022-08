Vecinos rayaron casa de hombre que está casado con ocho mujeres: "Familia del diablo"

El modelo, que vive con sus ocho esposas en la ciudad brasileña de João Pessoa, pidió que los dejaran vivir en paz.

Casado con ocho mujeres, el modelo brasileño conocido en internet como Arthur O Urso, tuvo que mandar a pintar su casa, luego de que se llenara de graffitis con mensajes ofensivos, en João Pessoa, Brasil.

El muro ubicado en el frontis de su vivienda tenía escrita la frase: "Familia del diablo" y otro mensaje donde se les pedía -a los nueve integrantes del hogar- que se fueran del sector.

Arthur compartió la imagen en sus redes sociales junto a un texto donde dejó en evidencia su molestia. "Hoy fue un día triste, después de despertarme y abrirle la puerta al equipo de construcción, ¡me dieron la noticia de que la pared de la mansión estaba pintada con spray! Averiguaré quién hizo esto y tomaré las medidas correspondientes", comenzó diciendo.

Y agregó: "Construí un hogar para mí y mis esposas. ¡Solo queremos vivir en paz! Consideramos justas todas las formas de amor".

Urso ganó notoriedad tras la repercusión internacional de su matrimonio con ocho mujeres en São Paulo. El caso fue publicado en tabloides como Daily Mail.

Su historia llamó la atención porque quería aumentar su familia, en una decisión que tomó junto a su primera esposa, Luana Kazaki, en lo que Arthur describió como una "protesta contra la monogamia".

Lo que antes era una pareja convencional se convirtió, en el último año, en un grupo poliamoroso, formado por Arthur y nueve mujeres. Una de ellas, sin embargo, decidió divorciarse poco después.

"Ella quería tenerme solo para ella", dijo Arthur al diario británico The Daily Star y añadió: "No tenía sentido, tenemos que compartir. Me entristeció mucho la separación y me sorprendió aún más su disculpa. Dijo que echaba de menos una relación monógama. Mis otras esposas sintieron que su actitud era incorrecta y que aceptó el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales. Sé que he perdido una esposa, pero no voy a reemplazarla ahora", exclamó.

A pesar de no querer reemplazar a la mujer de la que se divorció, Arthur sueña con casarse con dos mujeres más en el futuro, además de tener un hijo con cada una. "Solo tengo una hija, pero quiero tener (un hijo) con cada una de mis esposas. El amor que siento por cada una de ellas es el mismo. Creo que sería injusto tener hijos con solo una o dos de ellas", concluyó.

Cabe mencionar que la unión con las ocho mujeres es simbólica, ya que en Brasil la poligamia no es legal.