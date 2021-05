[VIDEO] Futbolista Covid positivo colgó de un 11º piso para escapar de un incendio

El deportista Francisco Duarte contó que estuvo en la ventana durante 30 minutos hasta ser rescatado por los bomberos.

El pasado 25 de mayo, un futbolista uruguayo contagiado con Covid-19 se colgó de la ventana del 11 piso para escapar del incendio que afectaba el hotel en que cumplía su cuarentena.

Se trata de Francisco Duarte, jugador de Rentistas de Uruguay, quien se encontraba en Argentina para participar en un partido de la Copa Libertadores. La hazaña del deportista quedó registrada en fotos y videos que se publicaron en Twitter, donde se ve cómo cuelga del 11º piso del Hotel de Las Américas.

Tras llegar al país trasandino, dio coronavirus positivo, por lo que fue confinado en un hotel de Buenos Aires para cumplir con su cuarentena. Fue en este lugar donde se inició un incendio durante la madrugada del martes.

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

En una entrevista con TN, Duarte comentó “pude abrir la ventana y pararme en un escaloncito porque no había balcón. Estuve unos 30 minutos ahí, para mi fueron como 3 o 4 días”.

“Estaba durmiendo y empecé a escuchar unos ruidos al lado y ahí me despierto. Estaba todo lleno de humo, quiero salir y no puedo porque había mucho humo negro y un calor que me abrasaba y no podía salir. Por suerte no entré en desesperación, mantuve un poco la calma, abrí la ventana y logre salir”, añadió sobre su hazaña.

“Pude agarrar un pantaloncito y una remera, agarré mi teléfono, pero no pude mandar un mensaje, no tenía la cabeza para pensar en eso. Los bomberos llegaron muy rápido, estuve 10 minutos sin los bomberos y ahí es cuando llegan ellos”, concluyó.